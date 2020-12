Presidenten har vist «utilgivelig stillhet og mangel på handling», skriver Romney på Twitter etter at det ble kjent at det som kan være et russisk dataangrep har rammet Microsoft globalt.

– Dataangrepet er som om russiske bombefly skulle ha fløyet uoppdaget over hele landet vårt gjentatte ganger, skriver Romney.

Han mener avsløringen viser «urovekkende amerikansk sårbarhet» og en slående svakhet i forsvaret mot dataangrep.

Romney var presidentkandidat mot Barack Obama i 2012 og er i dag senator fra Utah.