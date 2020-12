Testprøver fra svensk by vekker oppsikt: – Det har eksplodert

Helt siden utbruddet av coronapandemien i Sverige, har forskere ved Sahlgrenska akademiet fulgt med på forekomsten av viruset i Göteborgs avløpsvann.

Forrige uke ble det målt ny rekord, melder Göteborgs-Posten.

Mengden virus var 100 prosent høyere enn uken tidligere, og rundt 60 prosent høyere enn toppmånedene i vår.

– Det har eksplodert og er sinnssykt mye. Jeg får vondt i magen når jeg tenker på hvordan jul og nyttår kan bli. Det er nesten vanskelig å ta inn over seg at økningen var så kraftig på bare en uke, sier Heléne Norder, virolog og professor i mikrobiologi ved Sahlgrenska Universitetssykehus, til Göteborgs-Posten.

– Sammenhengen er tydelig



Det er ukjent hvor mange personer som står bak den store virusmengden.

Heléne Norder, virolog og professor i mikrobiologi ved Sahlgrenska Universitetssykehus. Foto: Elin Lindström

– Sammenhengen mellom høye resultater og økt belastning i helsevesenet er tydelig, sier Per Albertsson, koordinator for pandemigruppen ved Universitetssykehuset, til avisen.

Til nå har det blitt registrert over 18.100 smittetilfeller i byen, hvorav 1458 ble registrert i uke 49. 1120 mennesker har mistet livet av viruset i Västra Götalands län.

Göteborg har innført besøksforbud på alle sykehjem i byen fram til 22. desember i et forsøk på å beskytte de eldre mot coronasmitte.

– Akkurat nå er smittespredningen stor, og da er det vårt ansvar å gjøre alt vi kan for å beskytte de som risikerer å bli aller hardest rammet, sier kommunaldirektør Annika Ljungh til TT.

– Tøff vinter



I Sverige er totalt 7.802 mennesker hittil døde av viruset, hvor 135 det siste døgnet, ifølge Folkhälsomyndigheten. Til sammen har 348.585 personer fått påvist coronasmitte siden pandemien traff landet.

Statsepidemiolog Anders Tegnell med spådom om hvordan vinteren blir i Europa. Foto: TT/NTB

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell tror de neste månedene blir vanskelige.

– Jeg tror det blir en tøff vinter for Europa , sier han til Dagens Nyheter, og utdyper:

– Jeg tror ikke at man kan holde samfunnene stengt like lenge denne gangen. Man må nok åpne opp igjen for å ikke få veldig mange negative konsekvenser, og da kan det være vanskelig å holde smitten tilbake, sier han til avisen.