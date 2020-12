Strenge straffer for medskyldige i Charlie Hebdo-angrepet

Dommene på mellom fire år og livstid avslutter en tre måneder lang rettssak mot i alt 14 personer som var tiltalt for å ha hjulpet dem som sto bak angrepene på satiremagasinet Charlie Hebdo og en jødisk dagligvarebutikken.

Den strengeste straffen på livsvarig fengsel fikk den islamske ekstremisten Mohamed Belhoucine (33), mens to andre ble dømt til 30 års fengsel.

Sentral i planleggingen

Retten fant at en av de hovedtiltale Ali Riza Polat spilte en sentral rolle i planleggingen av angrepene i januar 2015 og at han gjorde det på en konkret og metodisk måte.

Den 35 år gamle franskmannen med tyrkisk bakgrunn ble funnet skyldig i å bidra til terrorforbrytelser og andre tiltalepunkt og ble dømt til 30 års fengsel. Han sa umiddelbart at dommen blir anket.

Polat er regnet som angriperen Amedy Coulibalys høyre hånd. Coulibaly drepte en politibetjent og fire gisler i en jødisk dagligvarebutikk i dagene etter angrepet mot satiremagasinet, som hadde publisert karikaturtegninger av profeten Muhammed.

Coulibaly ble drept av fransk politi som stormet den jødiske dagligvarebutikken.

Enke dømt for terrorfinansiering

Også 32 år gamle Hayat Boumeddiene ble dømt til 30 års fengsel. Hun ble funnet skyldig i terrorfinansiering og medlemskap i en terrororganisasjon. Påtalemyndigheten ba om livstid for både Boumeddiene og Polat.

Boumeddiene er den tidligere partneren til Amedy Coulibaly. Han var venn med de to brødrene som sto bak Charlie Hebdo-angrepet.

I angrepene ble 17 personer drept over tre dager. Terroren startet med angrepet på redaksjonslokalene til Charlie Hebdo. Her ble 12 personer drept, inkludert noen av Frankrikes mest kjente tegnere, da brødrene Cherif og Said Kouachi stormet lokalene med automatvåpen om morgenen 7. januar 2015

De sa de handlet på vegne av al-Qaida, mens Coulibaly sverget troskap til ekstremistgruppen IS.

Dømt uten å være til stede

Boumeddiene, som var en av tre som ikke var til stede i rettssalen, skal ifølge Reuters og nyhetsbyrået AFP være i Syria, der hun har sluttet seg til IS.

Det antas at også Mohamed Belhoucine er i Syria. Han antas å være død, ifølge avisen Le Monde , men Boumeddiene kan være i live.

Den tredje som ikke var til stede, var Mehdi Belhoucine, broren til Mohamed Belhoucine. Den 29 år gamle mannen er antatt død og anklagene mot ham ble droppet. Han ble dømt i en terrorrettssak i januar i år.

De tiltalte er alle menn mellom 29 og 68 år som tidligere er straffedømt. Tre av dem ble dømt for terrormedvirkning. Den tredje stengeste straffen fikk Amar Ramdan med 20 års fengsel.

Nezar Mickaël Pastor Alwatik, som tidligere sonet en dom sammen med Amedy Coulibaly, fikk 18 års fengsel, mens Willy Prévost ble dømt til 13 år.

Resten av de tiltalte ble funnet skyldige i en rekke andre lovbrudd.

«Smertefullt»

Charlie Hebdos sjefredaktør Laurent «Riss» Sourisseau, som lever med politibeskyttelse hele døgnet, var i rettssalen da dommene falt.

– Det har vært smertefullt. Det har vært en nødvendig og uunngåelig sørgeprosess, sier advokat Richard Malka som har representert Charlie Hebdo i saken.

– Jeg håper dette er starten på noe annet, en bevissthet, at det er en vekker, sier han til AFP.

Siden 2015 er mer enn 270 personer blitt drept i ulike terrorangrep utført på fransk jord. De mest alvolige var angrepene i Paris høsten 2015 med 131 drepte og lastebilangrepet i Nice året etter der 86 personer ble drept.