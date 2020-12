Biden med klar oppfordring til demokrater i Georgia

Det skjedde samme dag som ledende republikanerne og statsledere som Brasils Jair Bolsonaro, Russlands Vladimir Putin og Mexicos president Andrés López Obrador gratulerte ham med seieren.

– Send meg disse to mennene og vi vil kontrollere Senatet

Biden fløy til Atlanta i Georgia, sørstaten han vant med knapp margin over sittende president Donald Trump, for å delta på et arrangement til støtte for de demokratiske utfordrerne Jon Ossoff og Raphael Warnock.

– Send meg disse to mennene og vi vil kontrollere Senatet, sa Biden til de frammøtte på drive-in-arrangementet.

De to republikanske senatorene David Perdue og Kelly Loeffler klarte ikke å få over 50 prosent av stemmene ved det normale senatsvalget 3. november, der mange kandidater stilte.

I henhold til Georgias særegne lover, blir det da en ny valgomgang 5. januar.

Ønsker kontroll i begge kamrene i Kongressen

President Donald Trump har allerede vært i Georgia for å støtte de to republikanerne.

Dersom demokratene vinner i omvalget, tiltrer Biden som president med kontroll i begge kamrene i Kongressen. Det gir ham i så fall mer makt til å få gjennomført sin politikk.