Høyst usikkert om britene og EU blir enige om en avtale

Irlands statsminister Micheál Martin sier at sjansene for å få på plass en avtale er 50-50, mens ikke navngitte kilder gir uttrykk for større pessimisme. Det går langsomt, og forventningene er lave, sier de.

En av dem beskriver samtalene er svært vanskelige og understreker at partene kun har noen få dager igjen med «nyttige» samtaler.

Storbritannia forlot EU 31. januar, men vil først forlate EUs indre marked ved årsskiftet. Målet med forhandlingene er å få på plass en avtale med tollfri handel over grensene og uten restriksjoner i form av kvoter.