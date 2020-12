Kun 27 republikanske kongressmedlemmer erkjenner Bidens valgseier

Biden fikk over sju millioner flere stemmer enn sittende president Donald Trump, og Biden har et klart flertall av valgmannsstemmene som kreves for å vinne presidentvalget.

Likevel regner to republikanere i Kongressen Trump som vinner, mens 27 erkjenner at Biden vant, viser en undersøkelse avisen Washington Post har utført.

Trump vil ha navneliste

– 25, wow! Jeg er overrasket over at det var så mange. Vi har knapt begynt kampen. Vennligst send meg en liste med navnet på de «25 RINOS». Jeg leser falske Washington Post så lite som mulig! skriver president på Twitter.

RINO er et nedsettende begrep som brukes om republikanere som ikke anses som tilstrekkelig konservative.

Tallet var først 25, men steg til 27 lørdag.

I alt 220 republikanere i Representantenes hus og Senatet, om lag 88 prosent av alle republikanske politikere i Kongressen, nektet i samme undersøkelse å ta stilling til spørsmålet om hvem som vant.

Washington Post har spurt alle 249 republikanerne i Kongressen om hvem som vant valget, om de støtter Trumps påstander om han vant valget, og om de kommer til å godkjenne resultatet av valgmannsstemmene.

Mange vil ikke svare

Ni av de spurte støtter Trumps påstander om at han vant valget, mens ni motsetter seg de udokumenterte påstandene. Resten har ikke svart eller vil ikke svare. Resultat av undersøkelsen viser at de fleste republikanerne frykter Trumps grep om partiet, skriver avisen.

Sju av ti folkevalgte republikanerne hadde per fredag kveld ikke svart på spørsmålene fra avisen.

Senatets republikanske leder Mitch McConnell er en av dem som har unngått å svare på spørsmål om Trumps krav.

– Fremtiden vil ta vare på seg selv, sa han til journalister tidligere denne uken.