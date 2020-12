USA forbereder seg på en «dødelig vinter»: – Vi har nådd bristepunktet

Helsearbeidere og begravelsesbyrå over hele USA forbereder seg på det de kaller en «mørk og dødelig vinter», skriver CNN. De er utslitte og kapasiteten på flere av sykehusene er allerede sprengt.

– Vi har nådd bristepunktet. De ansatte stiller opp, men de er helt knust, sier lege Adolphe Edward ved El Centro Regional Medical Center i California til CNN.

– Som en krigssone

På torsdag hadde intensivavdelingen kun to gjenværende senger, når de fylles vil sykehuset ha nådd sin kapasitet. Det store innrykket av pasienter som følge av bølge to, har gjort at flere sykehus har satt opp senger i parkeringshusene for å kunne ta imot syke.

Edward er tidligere soldat og sier at situasjonen minner om krigssonen han var i i Baghdad.

– Det føles som å være tilbake i en krigssone, og denne krigen er mot covid-19, sier Edward.

(Saken fortsetter under bildet)

Renown Regional Medical Cente i Nevada er en av flere sykehus som har satt opp ekstrasenger i parkeringshuset. Foto: Jason Bean / Reuters/NTB

– Vi er ikke bekymret, vi er vettskremte

USA slår jevnlig sin daglige smitterekord. Den siste rekorden ble satt det siste døgnet med 228.000 nye tilfeller på 24 timer. Den forrige rekorden ble satt torsdag og var på over 217.000 nye tilfeller, ifølge Johns Hopkins-universitetet.

I tillegg til at sykehusene fylles opp øker mangelen på tilgjengelige helsearbeidere. Sykepleierne frykter månedene som kommer.

– Akkurat nå har vi færre tilgjengelige helsearbeidere enn det vi hadde i vår. Vi er ikke bekymret, vi er vettskremt, sier sykesøster Kathy Santoiemma til News12.

Myndighetene i flere delstater har gått ut offentlig og bedt tidligere helsearbeidere og personer med relevant kompetanse om å ta kontakt.