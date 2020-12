Giverland krever at Libanon danner ny regjering

Det er andre gang president Emmanuel Macron tar initiativ til en konferanse for å hjelpe Libanon med gjenoppbyggingsarbeidet etter den enorme eksplosjonen i august.

Nærmere 200 mennesker ble drept og store deler av Beiruts sentrum ble lagt i ruiner. Landet lider både under de økonomiske og politiske følgene av katastrofen.

På videokonferansen sa Macron at vinteren nærmer seg og at landet må hjelpe seg selv ved å danne en ny, varig regjering som kan starte det krevende arbeidet med gjenoppbygging og reformer.

Den tyske utenriksminister Heiko Maas sa før møtet at de ulike aktørene i Libanon ikke lever opp til sine forpliktelser, og at det må endring til for at politikerne skal få folkets tillit.

– Fire måneder etter den fryktelige eksplosjonen lider det libanesiske folk fortsatt. Det humanitære situasjonen er helt åpenbart blitt stadig verre, sa Maas.