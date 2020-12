USA myker opp karantenerådene

CDC foretrekker fortsatt at folk går i karantene i 14 dager dersom de har vært i kontakt med en coronasmittet person. Men onsdag anbefalte smittevernmyndighetene to alternativer som kan redusere karantenetiden, melder The New York Times.

Karantenetiden kan kuttes til sju dager dersom vedkommende da er symptomfri og avlegger en negativ coronatest. Uten coronatest kan de uten symptomer avslutte karantenen etter ti dager.

Samtidig fraråder CDC amerikanere å reise i juleferien.