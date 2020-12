Turist stjal historisk marmor-ruin fra Roma – angret tre år senere

De to flisene kom i posten til museet med en beskjed om at turisten angret på tyveriet, melder BBC.

Flisene var påskrevet med tusj «Til Sam fra Jess, Roma 2017».

I brevet forteller den angrende synderen at hun beklager ikke bare at hun stjal flisene, men også at hun tegnet tusj-beskjeden på dem.

– Føler meg forferdelig

– Vennligst tilgi meg for å ha vært en amerikansk idiot og for å ha tatt noe som ikke tilhørte meg. Jeg føler meg forferdelig over å ikke bare ha tatt dem fra sitt rettmessige sted, men også ha skrevet på dem. Det var både lite hensynsløst og respektløst, skriver turisten i brevet.

Museumsfolkene tror det er snakk om en amerikansk kvinne, da hun signerte flisene med Jess, og fordi pakken var poststemplet i den amerikanske byen Atlanta.

Hun beklager også i brevet at hun ikke har klart å fjerne skriften, til tross for flere timers iherdig skrubbing.

Museumsdirektør berørt

Til lokalavisen Il Messaggero sier museumsdirektør Stéphane Verger at flisene trolig stammer fra Roma Forum. I seg selv har de liten verdi. Han sier brevet fra den angrende synderen berørte ham.

– Det påvirket meg nettopp fordi hun er en ung kvinne som innså at hun gjorde noe galt. Det er en spontan gest, men bærer frukter av bevisst refleksjon, sier han til avisen.

Forbannelse

Han sier kvinnen kanskje har tatt lærdom av en annen turist, en kanadier, som i oktober returnerte keramikk hun hadde tatt med fra Pompeii-ruinene.

Kvinnen kalte seg Nicole og skrev i sitt brev at hun trodde det hvilte en forbannelse over gjenstandene, da hun siden hun tok dem i 2005 hadde vært utsatt for mye uhell, inkludert to runder med brystkreft.