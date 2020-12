60 millioner euro i EU-bot til farmasiselskaper

Kommisjonen mener de to selskapene inngikk en avtale som førte til at Tevas billigere versjon av modafinil, som brukes mot narkolepsi og uønsket tretthet, kom på markedet først flere år etter at Cephalons patent gikk ut.

– Det er ulovlig dersom farmasiselskaper blir enige om å betale konkurrentene for å holde billigere medisiner borte fra markedet. Teva og Cephalons avtale var til skade for pasienter og for helsevesenet, som ikke fikk tilgang på rimeligere medisin. sier visepresident Margrethe Vestager onsdag.

– Superprofitt

– Det rokker ved balansen mellom å beskytte opphavsrett og sunn konkurranse. Begge selskapene tjener på dette; den opprinnelige patentholderen kan fortsette å hente ut superprofitt, mens billigprodusenten får penger eller andre fordeler, sier Vestager.

Verdien for Teva kom i hovedsak i form av sideavtaler, som selskapet ikke ville oppnådd om de ikke forpliktet seg til å holde seg unna markedet, skriver kommisjonen om avtalen.

Israelske Teva var den mest avanserte generiske utfordreren da avtalen med amerikanske Cephalon ble inngått. Dermed unngikk Cephalon konkurranse fra en billigere produsent.

Nesten ti år

EU-kommisjonen opprettet sak allerede i april 2011. Måneden etter kunngjorde Teva planer om å kjøpe Cephalon. Sistnevnte er i dag et datterselskap av Teva.

Boten fra EU er omtrent likt fordelt mellom de to selskapene – 30 millioner euro for Teva og 30,5 millioner for Cephalon. Til sammen tilsvarer bøtene snaut 640 millioner kroner med dagens kurs.