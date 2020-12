Sudansk opposisjonsleder døde av covid-19

Han var landets siste demokratisk valgte statsminister før han i 1989 ble styrtet av et militærkupp ledet av tidligere president Omar al-Bashir, som ble avsatt av en militærjunta etter månedsvis med store demonstrasjoner i fjor.

Mahdi, som ledet det islamistiske Umma-partiet, ble flyttet fra et sykehus i Sudan til De forente arabiske emirater for behandling for tre uker siden.

– Vi kondolerer til det sudanske folket etter dødsfallet hans, sier partiet i en uttalelse.

Mahdi var en sterk opposisjonsfigur under hele Bashirs regjeringstid og ga sin støtte til den store protestbevegelsen, som til slutt førte til at militærjuntaen avsatte presidenten.