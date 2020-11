Nesten 70 fanger rømte fra fengsel i Libanon

Ifølge politiet omkom fem av fangene da bilen de stjal under flukten, krasjet inn i et tre under en politijakt. En sjette person ble brakt til sykehus.

Til sammen 69 fanger greide tidlig lørdag morgen å komme seg forbi det som skulle være godt bevoktede utganger fra fengselet like ved presidentpalasset i Baabda ved Beirut. I løpet av ettermiddagen var 15 av dem pågrepet, mens fire overga seg til myndighetene.

Myndighetene ba folk være på vakt, og et stort antall sikkerhetsstyrker ble utplassert i området.

Statsadvokat Ghada Aoun sier at hun ikke utelukker at fangene kan ha samarbeidet med vaktene i fengselet.