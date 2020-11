Trump-administrasjonen planlegger tre føderale henrettelser før Biden tar over

To av henrettelsene vil skje bare få dager før datoen for den formelle maktovertakelsen. Nyhetsbyrået AP skriver at det vil tvinge Biden til offentlig å klargjøre om hans administrasjon vil fortsette med føderale henrettelser.

De tre henrettelsene som er planlagt i tiden fram til 20. januar kommer etter at det så langt i år er gjennomført åtte føderale henrettelser i USA.

Mellom 2003 og 2020 ble det ikke ble utført noen føderale henrettelser i USA.