Hjelpeorganisasjoner slår alarm om Etiopia

Blant flyktningene er det gravide kvinner, barn, syke og eldre, opplyser Flyktninghjelpen.

Organisasjonen er på plass i leiren Um Raquba øst i Sudan.

– Folk sover ute under åpen himmel. De har ingen telt, bare tepper, sier landdirektør Will Carter for Flyktninghjelpen i Sudan i en pressemelding fredag.

Daglig strømmer rundt 5.000 flyktninger over grensa for å unnslippe konflikten i Tigray-regionen i nabolandet Etiopia.

Har forlatt alle eiendeler

– De har litt mat, som grøt og vann, men det er ingen toaletter, ingen dusjer og ingen helsetjenester tilgjengelig, sier Carter.

– Mange familier ankommer kun med de klærne de står og går i, legger han til.

Flyktninghjelpen sier at mange også er såret eller sterkt preget av volden i Tigray, der den etiopiske hæren siden 4. november har kjempet mot lokale opprørere.

Hundrevis anslås å være drept, men det nøyaktige antallet er ukjent. Så langt har rundt 30.000 mennesker flyktet over grensa til Sudan. FN forbereder seg på at tallet kan øke til 200.000 i løpet av det neste halvåret.

Millioner av barn trenger nødhjelp

Også Unicef er svært bekymret for situasjonen. FN-organisasjonen anslår at 2,3 millioner barn har akutt behov for hjelp.

– Det er begrenset tilgang til Tigray-regionen og at kommunikasjonsmuligheter er kuttet har ført til at 2,3 millioner barn trenger humanitær hjelp, sier Unicef-sjef Henrietta Fore fredag.

Organisasjonen er spesielt bekymret for at barna lever under «ekstremt krevende» forhold i leirer.

– Man bør sørge for å holde barn unna farer og sikre at de er beskyttet fra å bli rekruttert til konflikten, sier Fore.

FN anslår nå at rundt 1,8 milliarder kroner er nødvendig for å dekke de humanitære behovene som følge av konflikten.