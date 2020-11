Sverige åpner for lokale forbud mot besøk på sykehjem

Det var statsminister Stefan Löfven som selv kom med denne innskjerpingen torsdag. Han betegnet tiltaket som svært inngripende og vidtgående.

Löfven understreket at det derfor bare skal benyttes der det virkelig trengs.

Regjeringen gir folkehelsemyndighetene fullmakt til å innføre besøksforbud i det enkelte tilfelle, til forskjell fra det nasjonale besøksforbudet som rådet tidligere i år.

Statsminister Löfven opplyste mandag at Sverige går fra anbefalinger til forbud. Neste uke blir det forbudt med offentlige arrangementer med over åtte personer.

– Vi lever i prøvelsens tid. Det kommer til å bli verre. Gjør din plikt og ta ditt ansvar for å stanse smittespredningen, sa Löfven på en pressekonferanse.

Han gjentok budskapet to ganger før han kunngjorde at Sverige forbyr alle offentlige tilstelninger med over åtte personer. Forbudet skal i første omgang gjelde i fire uker fra 24. november.