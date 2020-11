Ledende politiker i Sør-Italia tatt for mafiaforbindelser

Saken gjelder Domenico Tallini som er leder for regionalforsamlingen i Calabria, helt på støvelspissen i Italia. Han er mistenkt for å ha hjulpet forretningsvirksomheten til Grande Aracri-familien.

Dette er en familie som har en finger med i mye, og som politiet knytter til mafiaen i regionen. Blant tiltalepunktene er at Tallini skal ha bistått med en rekordrask behandling av en søknad fra Grande Aracri-syndikatet om å få åpne en apotekkjede i Calabria og andre steder i Italia.

Dette skal en vært en gjenytelse for at syndikatet i 2014 hjalp Tallini med svært mange stemmer under regionalvalget, heter det i påtalen som ble offentliggjort av politiet Carabinieri.

Den 68 år gamle Tallini er medlem av Forza Italia, partiet til den tidligere statsministeren Silvio Berlusconi. Han har tidligere også vært medlem av det nyfascistiske partiet MSI.

Pågripelsen er nok er slag for den fattige regionen Calabria, som i årevis har vært i mafiaens klør, og som nå sliter med å håndtere coronakrisen. Helsevesenet er på kanten av sammenbrudd, og sentralregjeringen i Roma må i all hast utnevne en helsekommissær for regionen etter forgjengerens oppsiktsvekkende avgang.

Han hadde hatt jobben i to år, men fikk sparken 7. november da han i et fjernsynsintervju avslørte at han ikke ante at han hadde ansvaret for å utarbeide en kriseplan mot coronapandemien.

Siden da har to andre personer hatt jobben, men begge trakk seg etter dager, sågar timer. Regjeringen skal nå for fjerde gang forsøke å få fylt den viktige posisjonen.