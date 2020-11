Slik mener leger at England burde gå frem når de gjenåpner samfunnet

Leger fra The British Medical Association (BMA) har publisert et såkalt «blueprint» for hvordan England burde gå frem når de skal gjenåpne samfunnet.

Ifølge legene må myndighetene lære av feilene som ble begått da England åpnet opp etter første smittebølge.

– Det er utenkelig at vi skal begå de samme feilene som vi gjorde i mars, for denne gangen vil utfallet bli langt verre, sier BMA-sjef Chaand Nagpaul til BBC.



Rapporten ble utarbeidet etter at en sykehus i fylket Kent erklærte intern krise da sykehuset plutselig fikk inn 110 coronasmittede pasienter, skriver The Guardian.

Legene mener situasjonen på sykehusene i landet må være høyeste prioritet.

Nåværende tiltak må erstattes

Epidemiolog Neil Ferguson advarer mot å åpne serveringssteder før jul. Foto: Reuters/NTB

Legene mener at «sekspersonsregelen» må erstattes med en «to-husholdsregel». Den nåværende regelen tillater at briter omgås med seks personer fra andre husstander. Legene mener at dette øker sjansen for smittespredning, og at det burde reduseres til at alle medlemmer fra kun to hushold får omgås fritt med hverandre.

De nåværende restriksjonene gjelder til 2. desember, og det vil bli bestemt i løpet av uken om tiltakene skal løftes eller forlenges. Hovedfaktoren presset sykehusene er under. Hvis restriksjonene skal lettes på har legene fra BMA følgende forslag:

Gi lokale helsearbeidere bedre og fortløpende tilgang til informasjon vedrørende testing og sporing av smittede

Erstatte «sekspersonsregelen» med «to-husholdsregelen» for å redusere sosialt samvær

Forbud mot reising mellom de forskjellige engelske byene

Erstatte retningslinjer med påbud når det kommer til arbeidsplasser og offentlige steder

Fortsette å oppfordre alle som kan til å jobbe hjemmefra

Epidemiolog Neil Ferguson, som står bak modellen brukt under første gjenåpning, advarer mot å la puber, barer og spisesteder åpne dørene. Han frykter at dette vil medføre økning i smitte.



– Jeg tror ikke vi kan åpne serveringssteder i forkant av jul, men det er mulig myndighetene gjør det likevel, sier Ferguson til radiokanalen BBC Radio 4.