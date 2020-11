Twitter har flagget 300.000 villedende meldinger om valget i USA

Det tilsvarer 0,2 prosent av de valg-relaterte meldingene på plattformen mellom 27. oktober og 11. november. Blant de mange flaggede meldingene er flere fra landet president Donald Trump.

Av de 300.000 meldingene, ble 456 dekket til med en advarsel, i tillegg til at brukere ikke kunne like, retvitre eller svare på meldingen, skriver Twitter-toppen Vijaya Gadde i et blogginnlegg.

74 prosent av dem som så de villedende meldingene, så dem først etter at de hadde blitt flagget, ifølge Gadde. Det førte til at delingen av meldingene sank med 29 prosent, skriver hun.

Meldinger fra Twitter om at det trolig ville ta lang tid før valgresultatene ble klare og at stemming via post er sikkert, ble sett 389 millioner ganger, ifølge Gadde.

Nesten halvparten av Trumps meldinger ble flagget av Twitter i dagene etter valget. Presidenten hevder, uten å legge fram bevis, at han egentlig vant valget, og at valgprosessen var preget av utbredt valgfusk.