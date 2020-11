Belgisk anestesilege var full på jobb – pasient døde

Britiske Xynthia Hawke ble innlagt på sykehuset nær byen Pau i Frankrike i september 2014 da hun skulle føde. Den belgiske legen har innrømmet at hun hadde drukket før de måtte utføre et hastekeisersnitt på kvinnen.

Skandaleoperasjon

Vitner fortalte i retten at hun luktet alkohol da hun ble hasteinnkalt til sykehuset for å bidra under operasjonen. Hun innrømmet i retten at hun hadde drukket ett glass vin og at hun hadde et alkoholproblem.

Hun startet med å sette inn pustetuben i spiserøret i stedet for luftrøret. Hun skal i tillegg ha brukt en oksygenmaske i stedet for en ventilator for å sikre at Hawke fikk puste.

En sykepleier fortalte i retten, ifølge BBC at Hawke våknet under operasjonen, spydde og skrek at det gjorde vondt. Sykepleieren omtalte operasjonen som en krigssone.

Fikk hjertestans

Den britiske kvinnen fikk hjertestans og døde fire dager senere på sykehuset. Legene klarte å redde barnet, en gutt.

Anestesilegen hadde kun vært to uker i jobben etter at hun hadde flyttet til Frankrike, etter å ha fått sparken på et sykehus i Belgia, for å ha vært full på jobb.

Innrømmet alkoholproblem

Da hun ble pågrepet fant man at alkoholprosenten i blodet hennes tilsvarte ti glass vin. Hun har innrømmet å ha et kronisk alkoholproblem og at hun startet hver dag med vodka og vann.

I retten erkjente hun å ha vært påvirket av alkohol, men mente at hun ikke kunne klandres for dødsfallet alene.

Dommerne var ikke enige og dømte henne for uaktsomt drap og tre års fengsel. Hun mister også legelisensen og må også betale et millionbeløp i erstatning til den britiske kvinnens etterlatte.

– Jeg innser nå at min avhengighet ikke var kompatibel med jobben min. Jeg kommer til å angre på dette dødsfallet resten av livet mitt, sa hun i retten ifølge BBC.