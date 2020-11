Kamala Harris historisk som USAs første kvinnelige visepresident

Den 46-årige demokratiske senatoren fra California skal etter planen ta over som visepresident 20. januar, når Biden offisielt tas i ed som USAs neste president.

Hun blir da landets første kvinnelige visepresident. Mens mange tror 77-årige Biden kun vil lede landet i én presidentperiode, er det mange som mener Harris også ligger an til å peile seg inn på presidentskapet i framtiden.

Harris har indisk mor og jamaicansk far og er utdannet jurist. Hun var også den første ikke-hvite kvinnen som ble valgt til justisminister i California i 2010. Hun var også den første kvinnen med sørasiatisk bakgrunn til å bli senator.

Harris har flere ganger understreket at hun vil jobbe for interessene til svarte velgere i USA. I valgkampen har hun blant annet understreket at hun vil vise at Demokratene forstår at svarte velgere er rammet uproporsjonalt hardt av coronapandemien, samt mangeårig økonomisk og sosial ulikhet.