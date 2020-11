Omkamp om begge Georgias plasser i Senatet

Det blir dermed en andre valgomgang i januar om Georgias to plasser i Senatet. Perdue hadde håp om å slå sin utfordrer Jon Ossoff med nødvendig margin i denne ukens valg, men fredag kveld slår New York Times og andre medier fast at valget går til omvalg.

Det er allerede klart at også valget mellom senator Kelly Loeffler og den demokratiske utfordreren Ralph Warnock må til omvalg i januar. Valgene kan avgjøre hvem som sitter igjen med flertallet i Senatet.

Dersom Demokratene vinner begge setene, noe som anses som usannsynlig, og Joe Biden blir president, vil de få flertall i Senatet.