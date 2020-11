Republikansk delstatsleder lover at valgmennene skal følge velgernes stemmer

Enkelte på høyresiden har tatt til orde for at Michigan og andre delstater som ledes av Republikanerne, må instruere sine valgmenn til å stemme på Donald Trump uavhengig av valgresultatet. Forslaget har kommet som et svar på Trumps påstander om at valget stjeles.

– Ingenting er viktigere enn integriteten til valgsystemet vårt. Hver eneste lovlige stemme skal telles. Fordi dette er Amerika, og det er det vi gjør. Og la meg være veldig klar: Hvem som enn får flest stemmer, vinner Michigan. Punktum, skriver Chatfield på Twitter.

Joe Biden er kåret til vinner i Michigan av AP og flere nyhetsmedier.