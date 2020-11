Ny riksrettsrunde for Perus president

I alt 60 representanter stemte for en riksrettsprosess, 40 stemte mot og 18 unnlot å stemme da kongressen i Peru tok stilling til saken.

En avstemming om å fjerne Vizcarra fra presidentembetet kan skje så snart som neste mandag. Det trengs 87 stemmer for å fjerne ham.

Vizcarra er anklaget for å ha tatt imot betaling fra en entreprenør da han var guvernør i Moquegua-regionen mellom 2011 og 2014. Han nekter for anklagene og beskylder opposisjonen for å forsøke å destabilisere landet.

Vizcarra overlevde et mistillitsvotum i september. Den gang var han anklaget for blant annet å ha forsøkt å stanse en etterforskning av omstridte kontrakter mellom regjeringen og en sanger.

Presidenten, som er partiuavhengig, ble innsatt i 2018 da Pedro Pablo Kuczynski trakk seg etter korrupsjonsanklager.

Etter planen skal Peru gjennomføre president- og parlamentsvalg i april neste år.