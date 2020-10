Kjent journalist trakk seg etter strid om Biden-artikkel

Artikkelen omhandlet påstandene om korrupsjon knyttet til Biden og hans sønn Hunter. Greenwald anklaget andre medier for politisk slagside fordi de ikke har dekket anklagene.

Journalist Glenn Greenwald trekker seg.

Da Greenwald torsdag opplyste at han forlater The Intercept, beskyldte han nettstedets redaktører for sensur fordi de ville nekte å publisere artikkelen uten store endringer.

Redaktørene slo tilbake og hevdet Greenwald resirkulerte tvilsomme påstander fra Donald Trumps valgkampstab.

The Intercept har drevet undersøkende journalistikk siden 2014. Samme år fikk Greenwald Pulitzerprisen for sin dekning av Snowden-lekkasjene for The Guardian.