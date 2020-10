Protester mot abortlovgivning fortsetter i Polen

– Vi har fått nok, ropte demonstranter inne i en kirke i Poznan, en hendelse som ble vist på sosiale medier og gjentok seg i kirker over hele det dypt katolske landet.

I byer som Gdansk, Krakow, Lodz og Rzeszow, samt også i en rekke mer konservative byer, var det demonstrasjoner for fjerde dag på rad, der demonstrantene konfronterte prestene.

Utenfor en kirke i Warszawa bar en demonstrant en plakat der det sto at hun ønsket hun kunne abortere regjeringen.

Høyrenasjonalister

En gruppe høyrenasjonalister hindret demonstrantene i å komme inn i Det hellige korskirken og kastet en kvinne som klarte å trenge seg forbi, i bakken.

I mange byer ble slagordet «Kvinners helvete» eller telefonnummeret til organisasjoner som hjelper kvinner å få abort i utlandet, malt på kirkevegger. I Szczecinek i Nord-Polen omringet unge kvinner en prest og skjelte ham ut.

I Katowice i sør var spenningen høy da en stor gruppe opprørspoliti skilte unge demonstranter fra medlemmer av den ultranasjonalistiske organisasjonen Allpolsk ungdom. Men i Nowy Dwor Gdanski kjørte en kolonne bønder på traktor gjennom byen til støtte for demonstrantene.

Omstridt kjennelse

Store deler av den polske befolkningen har reagert med raseri på kjennelsen torsdag i forfatningsdomstolen som gjør abort så godt som umulig.

I kjennelsen heter det at det abort av ikke-levedyktige fostre strider mot grunnloven.

Siden denne åpningen i den allerede strenge abortloven ga grunnlaget for de fleste abortene som hittil er gjennomført i landet, er det nå bare tillatt med abort etter voldtekt eller om morens liv er i fare.

Dramatisk endring

Scenene med rasende kvinner i protest mot kirken er et dramatisk skifte i Polen, der den katolske kirken har vært nærmest ensbetydende med den polske nasjon i århundrer og ble særlig respektert for å støtte kampen for demokrati i kommunisttiden.

Kirkens autoritet er imidlertid blitt svekket av den klare støtten til den høyreorienterte PiS-regjeringen og av flere skandaler med prester som anklages for overgrep.