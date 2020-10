Guterres kaller coronaviruset største krise i vår tidsalder

I en tale online til Verdens helsetoppmøte i Berlin, som også finner sted online, ba Guterres om verdensomspennende solidaritet i den globale krisen og krevder at rike land støtter helsesystemene i land med færre ressurser.

– Ingen er trygg mot covid-19. Ingen er trygg før alle er trygge. Selv de som overvinner viruset i sine egne land, er fanger innenfor sine grenser til viruset er slått ned alle steder, sa Tysklands president Frank-Walter Steinmeier under åpningsseremonien.

WHO advarer om kraftig coronaspredning

Mange land opplever nå en eksponentiell vekst i antall coronatilfeller, advarer WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

– De neste månedene kommer til å bli veldig tøffe, og noen land er på et farlig spor, sa Tedros på en pressekonferanse via videolink fredag.

Han advarte om at «for mange land opplever en eksponentiell vekst i antall covid-19-tilfeller». Dette fører til at en del sykehus og intensivavdelinger knapt har rom for flere pasienter.

Spania erklærer nasjonal alarmtilstand

Spanias statsminister har erklært nasjonal alarmtilstand i et forsøk på å bremse spredning av coronasmitten som er ute av kontroll

Statsminister Pedro Sánchez kom med kunngjøringen i en TV-tale søndag.

At det blir innført alarmberedskap på nasjonalt nivå, innebærer at regjeringen i Madrid kan pålegge regionene å innføre strengere smittevernrestriksjoner – deriblant portforbud.

Den nye alarmtilstanden vil vare til mai neste år dersom nasjonalforsamlingen godkjenner det, og innebærer blant annet portforbud fra klokka 23 til 6 i hele landet unntatt Kanariøyene.

– Situasjonen vi går gjennom, er ekstrem, sier Sánchez

Video: WHO ber verden stålsette seg: – Uten tvil den mest alvorlige helsekrisen

52.000 nye smittetilfeller i Frankrike

Frankrike har enda en gang satt rekord i antall coronasmittetilfeller på ett døgn, melder det franske folkehelseinstituttet søndag kveld.

På de siste 24 timene har landet registrert 52.010 nye tilfeller av coronasmitte og 116 nye dødsfall, skriver Santé Publique France.

Dermed ligger landet totalt på 1.138.507 tilfeller av viruset. Det er fjerde døgn på rad der landet setter ny rekord i antall tilfeller, og for første gang er det over 50.000 smittetilfeller i Frankrike på ett døgn.

34.761 personer har dødd med coronaviruset i Frankrike. Torsdag utvidet landets myndigheter et portforbud til å gjelde store deler av landet. Det innebærer at folk må holde seg inne mellom klokka 21 på kvelden og 6 om morgenen.

Over 1,5 millioner smittede i Russland



Antall coronasmittede i Russland har passert 1,5 millioner etter at det søndag ble meldt om 16.710 nye tilfeller.

Smitten har økt kraftig den siste tiden, og helsemyndighetene har registrert rundt 15.000 nye tilfeller hver dag siden forrige søndag, et mye høyere tall enn i vår da det høyeste døgntallet var 11.656.

Antall smittede i Russland er det fjerde høyeste i verden, etter USA, Brasil og India. Av dem har over 26.000 mennesker dødd.

Til tross for den nye oppblussingen har russiske myndigheter avvist å innføre en ny nedstengning etter at de fleste tiltakene ble opphevet i sommer.

Eksplosiv smitteøkning i USA



Rekordmange mennesker er smittet av coronaviruset i USA siste døgn. Viruset sprer seg særlig i Midtvesten og præriestatene.

83.757 mennesker ble registrert smittet fredag, 12.000 flere enn dagen før, og det høyeste døgntallet siden pandemien startet sist vinter. Forrige rekord var 77.000 i juli.

Det triste tallet kunngjøres etter at president Donald Trump i den siste presidentdebatten torsdag sa at toppen er i ferd med å passeres, og at viruset snart er borte.

Hittil er nesten 8,5 millioner mennesker smittet av viruset i USA, og 224.000 er døde, ifølge Johns Hopkins-universitetet.

Viruset sprer seg nå særlig i stater som North og South Dakota, Montana og Wisconsin etter tidligere å ha herjet i det nordøstlige USA og solbeltet i sør.

Video: Trump setter ned foten i møte med bølge to: – En ny lockdown er ikke aktuelt