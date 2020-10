Trump besøkte viktig vippestat

Debatten natt til fredag norsk tid kan være Trumps siste og beste mulighet til å endre retningen på årets valgkamp. Presidenten henger etter i målingene i de fleste vippestatene og fortsatte tirsdag reisevirksomheten, denne gang nord til Pennsylvania.

– Dersom vi vinner i Pennsylvania, vinner vi hele greia, sa Trump på flyplassen i Erie i delstaten han vant med knapp margin i 2016.

Gjenreising eller depresjon

Trump advarte videre om de økonomiske følgene av å velge Demokratenes Joe Biden.

– Dette er et valg mellom Trumps super-gjenreising eller Bidens depresjon. Du kommer til å oppleve en økonomisk depresjon som du aldri før har vært vitne til. Dersom du vil ha depresjon, undergang og fortvilelse, stem på Biden, sa Trump.

Mens Trump reiser på valgmøter, har Biden har valgt en annen tilnærming. Han holder seg hjemme i Wilmington i Delaware og forbereder debatten sammen med et par nære medarbeidere.

Kontrasten mellom strategien til de to kandidatene har aldri vært tydeligere, påpeker nyhetsbyrået AFP. Biden planlegger likevel å bruke sin tidligere sjef Barack Obama onsdag. Obama reiser til Philadelphia for å delta i valgkamp for sin tidligere visepresident, mens president Trump holder valgmøte i Gastonia i vippestaten North Carolina.

Biden med overtak

Vippestatene Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Florida og Arizona blir trolig avgjørende for årets valgutfall. De siste meningsmålingene gir Biden et forsprang i disse seks delstatene, med unntak av North Carolina.

Det er uansett få som kan konkurrere med Trump om antall valgmøter, og han framsto energisk og slagkraftig da han besøkte Erie dager før debatten med Biden.

Debattreglene har blitt endret slik at hver kandidat skal få to minutter uavbrutt taletid om hvert tema. Presidenten mener det beklager endringen og mener det er en ulempe for ham.

– Jeg synes det er urettferdig, sa Trump til journalister om bord på presidentflyet Air Force One på vei tilbake fra Arizona mandag.