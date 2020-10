Rolig valgavvikling i Bolivia tross dyp splittelse

Søndagens valg er det første på 20 år der tidligere president Evo Morales ikke stiller som kandidat. Morales ble presset fra presidentskapet etter å ha vunnet en fjerde periode i fjorårets kontroversielle valg, som var preget av anklager om fusk. Anklagene har imidlertid senere blitt tilbakevist av forskere fra amerikanske MIT.

Utfallet var ikke i tråd med grunnloven og førte til ukevis med protester. 36 personer mistet livet og 800 ble skadd som følge av opptøyene.

Den borgerlige senatoren Jeanine Anez ble innsatt som en interimspresident.

MAS kjemper om marginene

Morales' etterfølger og nåværende leder av sosialistpartiet MAS, Luis Arce, ligger sterkt an til å gjøre det bra i valget, viser målinger. Det er likevel usikkert om han vil oppnå marginen som trengs for å sikre seier. Partiet har sagt at de ikke vil protestere mot utfallet dersom de ikke vinner valget.

Hans motkandidat er sentrumskandidaten Carlos Mesa, som håper å få støtte fra Jeanine Anez' tilhengere etter at hun trakk seg fra valgkampen.

Dersom Luis Arce ikke sikrer seg mer enn 50 prosent av stemmene, eller 40 prosent med en 10 prosents fordel over Mesa, vil valget gå til annen valgrunde, hvor MAS kan tape hvis den konservative blokken samler seg bak Mesa.

Frykter opptøyer

Selve valgavviklingen søndag gikk rolig for seg uten noen større uro eller hendelser, melder nyhetsbyrået DPA.

Det ble rapportert om lange køer ved mange valglokaler. Landet har mer enn 7 millioner personer med stemmerett.

En rekke voldelig hendelser i oppsparket til valget har ført til bekymring om at Bolivia vil få en reprise av forrige års valgfuskanklager og sammenstøt mellom Morales-tilhengere, motstandere og politiet.

Interimsregjeringen har varslet at de har utplassert mer enn 30.000 polititjenestemenn og soldater for å opprettholde sikkerheten under valget.

Den øverste valgdomstolen varslet søndag at det ikke vil være noen forhåndsstemmetelling på valgkvelden, etter at en slik telling førte til opptøyer i fjor. De offisielle resultatene er ikke ventet å bli offentliggjort før tidligst onsdag.

Mange kommentatorer tror at dersom Acre vinner, kan det åpne veien for at Morales vender tilbake fra eksil i Argentina, hvor han har spilt en viktig rolle i MAS' valgkamp.

En eventuell andre valgrunde vil bli avholdt 29. november.