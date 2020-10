Avis: Trump ble advart om at hans personlige advokat var russernes nyttige idiot

Det skriver Washington Post , som har fått opplysningene fra fire tidligere tjenestemenn med kjennskap til saken.

Advarslene var blant annet basert på avlyttede samtaler som viste at Giuliani hadde kontakt med personer knyttet til russisk etterretning under en reise til Ukraina i desember 2019. På denne reisen samlet advokaten informasjon som han trodde ville vise at Biden og sønnen Hunter var korrupte.

Amerikanske etterretningsbyråer fryktet at Giuliani ble foret med russisk desinformasjon som han så ga videre til Trump, opplyser de anonyme kildene til avisen.