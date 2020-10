Ebola-medisin får grønt lys i USA

Legemiddelet, som heter Inmazeb, er utviklet av selskapet Regeneron, og til bruk for voksne og barn med Zaire-stammen av viruset, som er den mest dødelige av de seks kjente typene, med en dødelighetsrate på mellom 60 og 90 prosent.

Legemiddelet er ett av fire som ble testet under et utbrudd i Kongo som drepte nesten 2.300 før det tok slutt i juni. Overlevelsesraten var betydelig høyere blant dem som fikk Inmazeb eller et annet eksperimentelt legemiddel.

Behandlingen kombinerer tre antistoffer som angriper viruset, og gis én gang intravenøst.

– Når du har tre legemidler som binder seg til viruset, er det liten sannsynlighet for at viruset kan slippe unna alle sammen, sier Leah Lipsich, som leder Regenerons globale arbeid med smittsomme sykdommer.

Godkjennelse i USA er ofte det første steget for legemiddelselskaper som lager medisiner for sykdommer som stort sett finnes i tropiske strøk og utviklingsland.

Grønt lys fra FDA vil gjøre det lettere å få legemiddelet godkjent eller å tillate bruk i krisetid under utbrudd i afrikanske land, der godkjenningsprosessen er innviklet, sier Lipsich.

FDA godkjente den første vaksinen for ebola i desember 2019. Den amerikanske regjeringen, som bidro til finansiering av arbeidet med vaksinen, skal kjøpe tusenvis av doser de neste årene. Ebola-tilfeller er sjeldne i USA, men smitte blir iblant registrert hos reisende som kommer tilbake fra utbruddsområder.