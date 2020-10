Det sier Talibans talsmann Zabihullah Mujahid i et intervju med CBS News. Trump-leiren takker ikke for støtten, men avviser den sterkt.

– Vi håper han vinner valget og trekker USA ut av Afghanistan, sier Mujahid, som særlig har lagt sin elsk på Trump-slagordet «America First».

– Det har vært slagordet hans fra starten av, og viser at de ikke er et verdenspoliti eller ønsker et felles flagg eller en nasjonalsang for hele jorda. Deres prioritet er Amerika, sier Mujahid.

– Vi avviser deres støtte

Tim Murtaugh, en av presidentens valgkamp-talspersoner, mener den afghanske gruppen heller burde støtte Joe Biden.

– Vi avviser deres støtte, og Taliban burde være klar over at presidenten alltid vil beskytte amerikanske interesser på alle måter, i motsetning til Joe Biden som var imot å ta ut Osama bin Laden og Qasem Soleimani, sier Murtaugh.

En av USA og Vestens klareste fiender

Taliban-talsmannen legger til at gruppen ble bekymret for Trump da de hørte at presidenten var smittet av koronavirus. Taliban er nå glade for at Trump er blitt bedre, sier han.

Taliban har i en årrekke vært en av USA og Vestens klareste fiender og motparten i en årelang krig i Afghanistan. Gruppen, som ble kastet fra makten da USA invaderte landet i 2001, sitter nå i fredssamtaler med afghanske myndigheter.

Video: Pence: – Dere vil ikke være trygge i Joe Bidens USA