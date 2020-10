Er det trygt at Trump gjenopptar valgkampen? Tja, mener leger

Trump følges opp av sin egen private lege i Det hvite hus og et stort antall eksperter. Fredag bekreftet Trump overfor Fox News at han ikke bare lytter til legene, men også forhandlet med dem om hvor fort han kunne vende tilbake til valgkampen.

– Jeg har stor respekt for legene, de er noen av de beste. Men jeg ville forlate sykehuset fort. Jeg ville dra etter første dag. Men jeg ble i tre og en halv dag fordi de ville være sikre, sa Trump.

Amesh Adalja, lege og foreleser ved det anerkjente Johns Hopkins-universitetet i Baltimore, mener Trump er tidlig tilbake i aksjon.

– Han må nok ikke bære dagligvarene

– Noen klarer å gjenoppta sine daglige aktiviteter ganske fort. Andre trenger flere uker før de er tilbake. På generelt grunnlag for en pasient i 70-årene som har vært innlagt med covid, ville jeg sagt at pasienten trenger et par uker på å komme i form igjen, sier Adalja.

– Men siden det dreier seg om presidenten, har han mange folk som hjelper ham. Han må nok ikke bære dagligvarene sine eller kjøre bil, legger han til.

Mangala Narasimhan, nestleder for akuttavdelingen på sykehuset Northwell Health i New York, sier pasienter med Trumps historikk ofte har problemer i lang tid etter at de blir friskmeldt.

– De kan være svært utmattet og ha muskelsmerter, sier hun om pasienter som har måttet behandles med oksygentilførsel for coronasykdom.

Immunforsvaret trenger hvile

Begge legene understreker at det er vanskelig å si noe nøyaktig om Trumps helsesituasjon, ettersom beskjedene fra legene hans er sparsomme og delvis motstridende.

En risiko for pasienter som er friskmeldt for korona, er at immunforsvaret svekkes.

– Han trenger immunforsvaret sitt for å bekjempe viruset, det er derfor du alltid får beskjed om å hvile og innta væske, fordi immunforsvaret må være på sitt optimale, sier Narasimhan.

Hun legger til at det er særlig viktig for eldre pasienter å hvile ut etter en koronasykdom, hvis ikke risikerer de en ny sykdomsrunde.

Er Trump smittsom?

Det hvite hus' lege Sean Conley har sagt at han forventer at Trump er tilbake i full sving fra lørdag. Mandag er det planlagt et valgkamparrangement i Florida.

Det er lørdag ti dager siden Trump fikk påvist smitte, men en annen dato er viktigere for å vite om Trump fortsatt er smittsom eller ikke. Det er dagen da symptomene først viste seg.

De offisielle amerikanske retningslinjene sier at smittede kan gå ut av isolasjon ti dager etter at symptomene ble oppdaget, forutsatt at de har vært feberfrie i 24 timer. For mer alvorlige sykdomstilfeller er karantenetiden 20 dager.

– I Trumps tilfelle vet vi ikke om han hadde et moderat eller alvorlig sykdomsforløp. Vi vet heller ikke hva symptomene faktisk har vært, eller om han nå er symptomfri, sier Narasimhan.

