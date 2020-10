Trump sier han ikke lenger tar medisiner

Presidenten lot seg natt til lørdag norsk tid intervjue av Tucker Carlson på Fox News, der TV-kanalens medisinske ekspert Marc Siegel gjennomførte det som ble omtalt som en legesjekk på lufta.

Innslaget ble filmet av staben i Det hvite hus, og Fox News deltok via videolink.

– Akkurat nå er jeg medisinfri, jeg tar ingen medisiner nå, som du vet har jeg ikke gjort det på åtte timer, sier Trump.

– Jeg er i den nedre skalaen eller helt kvitt det

Han er tidligere blitt behandlet med flere eksperimentelle legemidler, inkludert Remdesivir og steroider. Presidenten understreket i intervjuet at han nå er så godt som smittefri.

– Jeg er blitt testet igjen, og jeg har ikke tallene eller noe, men jeg er blitt testet igjen, og jeg er i den nedre skalaen eller helt kvitt det, sier Trump.

Videre forklarte han at viruset hadde tappet ham for krefter, og at han ikke følte seg særlig bra da sykdommen var på det verste. Lungeprøver skal ha vist at han hadde væske i lungene.

– Det er et veldig smittsomt virus. Det er en ting du lærer, dette er en smittsom sykdom, sier Trump.

Video: Trump: – Vaksinen er klar før året er omme