Helsemyndigheter i USA med ny vaksinestandard – trosser Trump

USAs president Donald Trump har over tid fastholdt at det vil være mulig å få en vaksine klar til godkjent bruk innen valget 3. november. De nye retningslinjene som FDA nå har offentliggjort, innebærer imidlertid en oppfølgingstid på minst to måneder for testpasienter.

Oppfølgingstiden skal være en sikkerhet blant annet mot alvorlige bivirkninger før en vaksine godkjennes.

Fakta om valget i USA * USA holder presidentvalg om 26 dager, tirsdag 3. november. * President Donald Trump (74) stiller til gjenvalg for fire nye år for Republikanerne, med Mike Pence (61) som visepresidentkandidat. * Joe Biden (77) stiller for Demokratene med Kamala Harris (55) som sin visepresidentkandidat. * USAs president velges ikke direkte av folket, men av 538 valgmenn utpekt av de 50 delstatene og hovedstaden Washington. * Valgmennene må i utgangspunktet stemme for den kandidaten som får størst oppslutning blant velgerne i delstaten valgmennene tilhører. * Antall valgmenn er ujevnt fordelt mellom delstatene etter størrelse, og noen stater er derfor mer avgjørende enn andre. * Vippestatene er delstater der Republikanerne og Demokratene ligger forholdsvis jevnt og der de har byttet på å trekke det lengste strået. Hvilke stater som er vippestater, kan endre seg over tid i takt med demografiske og andre endringer. * Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Florida og Arizona regnes i år som de viktigste vippestatene. * Valgordningen gjør det mulig å vinne presidentvalget uten å ha flest stemmer på landsbasis, forutsatt at man vinner i de riktige delstatene. * Rundt hver fjerde velger avgir vanligvis stemme via posten, men som følge av koronapandemien ventes det i år at opptil tre av fire velgere kommer til å gjøre dette. * Samtidig med valget av president er alle de 435 setene i Representantenes hus og 35 av de 100 plassene i Senatet på valg. (NTB)

– Data fra fase 3-studier burde inneholde en oppfølgingsperiode på minst to måneder etter at vaksineringen er fullført, noe som vil bidra til å få på plass nok informasjon til å kunne vurdere vaksinens sikkerhetsprofil, heter det blant annet i retningslinjene.

Flere amerikanske medier har skrevet at Trump-administrasjonen har sett på en oppfølgingsperiode på to måneder som unødvendig. En rådgiver i Det hvite hus sa tirsdag at de blokkerer de nye retningslinjene, men nå er de altså publisert.

Trump er ikke fornøyd med de nye retningslinjene og kaller det på Twitter en politisk motivert avgjørelse.

