Trump sier det er hans rett å utnevne høyesterettsdommer

Første spørsmål fra Chris Wallace var om høyesterettsdommer Amy Coney Barrett. Mens Trump viste til at republikanerne hadde vunnet valget og at det har konsekvenser.

Biden var sterkt uenig og sa at amerikanerne har rett til å ha sitt å si om en ny dommer og at det er feil å utnevne en ny dommer midt i et valg.

Han viste til faren for at helsereformen Obamacare er i fare med Barrett i høyesterett.