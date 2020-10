Kullmotstandere aksjonerte i tysk gruve

Protestaksjonen i det store dagbruddet Garzweiler skjer som en reaksjon på at tyske myndigheter har besluttet å godta utvinning og bruk av kull fram til 2038. Aktivistene mener dette er for sent til å kunne ta effektive grep mot menneskeskapte klimaendringer.

Demonstrantene protesterte også mot den planlagte rivingen av flere landsbyer for å utvide bruddet.

APs journalist så noen av aktivistene bryte seg gjennom politiets linjer før de ble pågrepet. Ifølge strømselskapet Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk (RWE) tok noen demonstranter seg også inn i et kullager.