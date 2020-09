Her er Trumps mest aktuelle dommerkandidater

Trump har sagt at han allerede fredag eller lørdag vil kunngjøre hvem han nominerer til å overta plassen i USAs høyeste domstol etter Ruth Bader Ginsburg, som døde sist fredag.

Her er de mest aktuelle kandidatene:

Amy Coney Barrett

Med sine 48 år er Coney Barrett relativt ung i høyesterettssammenheng. Men hun har en omfattende juridisk bakgrunn og de «rette» moralskkonservative holdningene. Hun regnes som Trumps favoritt.

Hun har siden 2017 vært dommer i en føderal ankedomstol for USAs sjuende distrikt, som omfatter delstatene Illinois, Indiana og Wisconsin. Før det var hun jussprofessor på University of Notre Dame i Indiana, der hun også studerte.

Coney Barrett er født i Louisiana og beskrives som en briljant jurist. Hun jobbet blant annet for den nå avdøde Antonin Scalia før han ble høyesterettsdommer. I likhet med Scalia er Coney Barrett en såkalt originalist, det vil si at hun mener at den amerikanske grunnloven fra 1788 må tolkes bokstavelig.

Hun er sterk abortmotstander og mener at dommere ikke skal være bundet av tidligere kjennelser, ifølge nettavisen Politico. Det kan få betydning for høyesterettsbeslutningen fra 1973, også kjent som «Roe vs. Wade», som fastslår kvinners rett til abort, og som er en torn i øyet på mange konservative i USA.

Ifølge flere analytikere skal Trump ha «spart» Coney Barrett ved tidligere utnevnelser nettopp for at hun skulle bli den som erstatter liberale Bader Ginsburg.

Barbara Lagoa

52 år gamle Lagoa er uttalt konservativ, har cubansk bakgrunn og har allerede skrevet historie som den første spansktalende kvinnen i Floridas høyeste domstol.

I fjor ble hun utnevnt av Trump til føderal dommer ved ankedomstolen i USAs ellevte distrikt, som omfatter delstatene Florida, Georgia og Alabama.

Hun er utdannet jurist ved det anerkjente Columbia University i New York og har bred erfaring som både aktor og som dommer.

Hennes bakgrunn regnes som viktig, seks uker før presidentvalget. Florida er den viktigste av vippestatene, og meningsmålinger viser at det er svært jevnt mellom Trump og Demokratenes presidentkandidat Joe Biden der. Å utnevnte en jurist fra Florida til høyesterett skulle kunne styrke oppslutningen om Trump i delstaten.

Allison Jones Rushing

38 år gamle Jones Rushing ble allerede i 2018 utnevnt av president Trump til føderal dommer ved ankedomstolen i USAs fjerde distrikt, som omfatter delstatene Maryland, North Carolina, South Carolina, Virginia og West Virginia.

Hun er utdannet ved Duke University i hjemstaten North Carolina og har jobbet som advokat i Washington DC. Hun har også jobbet for den konservative høyesterettsdommeren Clarence Thomas og den ideologisk likesinnede Neil Gorsuch før han ble utnevnt til høyesterettsdommer av Trump i 2017.

Jones Rushing er medlem av den konservative organisasjonen Federalist Society, som jobber for en mer bokstavtro tolkning av grunnloven. Hun er også medlem av den konservative kristne gruppen Alliance Defence Fund, som ifølge nettavisen The Hill kritiseres for sin negative holdning til LHBT-personer rettigheter.