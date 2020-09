Storbritannia: Skjerpede bøter for brudd på koronareglene

Regjeringen strammer inn i det nye regelverket, som ble lagt fram lørdag. Det skjer etter oppblomstring av smitte i landet.

Statsminister Boris Johnson har allerede innført lokale nedstenginger for om lag to millioner mennesker nordøst i England.

De nye bøtene vil starte på 1.000 pund, tilsvarende straffen man får for karantenebrudd etter internasjonale reiser, og gå opp til 10.000 pund, tilsvarende drøyt 117.000 kroner, for gjentatte brudd på reglene eller særs grove tilfeller. Det gjelder for eksempel virksomheter som truer ansatte med avskjedigelse om de holder seg hjemme.

I tillegg til strengere bøtelegging, vil folk fra 28. september være forpliktet ved lov til å isolere seg om de får påvist koronasmitte, eller blir instruert til det via smittesporingsprogrammet til det britiske helsevesenet NHS.

Nesten 42.000 mennesker har dødd etter å ha blitt smittet av det nye koronaviruset i Storbritannia. Ingen europeiske land har flere døde.