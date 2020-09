Corona på Europa-fremmarsj: Flere land innfører nye tiltak

Det siste døgnet er det meldt om 454 nye coronasmittede i Danmark – det høyeste tallet på ett døgn så langt. Landet innfører lørdag strenge nasjonale restriksjoner for å redusere smittespredningen.

Blant annet må alle landets restauranter og barer stenge klokka 22. Det blir også innført strengere munnbindregler og forbud mot samlinger med over 50 personer. Unntaket er arrangement der man kan sitte, som har et tak på 500 personer.

Frankrike

Også Frankrike er bekymret for utviklingen den seneste tiden. Landet har for første gang siden i vår meldt om en økning i antallet coronadødsfall.



Denne uken har 265 coronasmittede personer dødd, sammenlignet med 129 uka før.

Det er dessuten meldt om større pågang på landets sykehus.

Island

Også Island strammer inn som følge av økt smitte. Det er blant annet bestemt at alle barer og utesteder i hovedstaden Reykjavik må holde stengt de neste fire dagene.

Den siste uka har Island meldt om 59 nye smittetilfeller, hvorav 58 er knyttet til hovedstadsregionen.

Storbritannia

Storbritannia utelukker heller ikke at det kan bli innført en ny nasjonal nedstenging.

– Vi er klare til å gjøre det som trengs for å beskytte liv og folks livsgrunnlag, sa helseminister Matt Hancock fredag.

Samme dag trådte regionale nedstenginger i kraft nordøst i England. Tiltakene påvirker rundt to millioner mennesker i områdene rundt byen Newcastle.

Mandag vedtok myndighetene også et forbud mot ansamlinger på mer enn seks personer.

Samtidig opplyser regjeringen at det vil innføres nye tiltak i deler av Midlands og West Yorkshire fra tirsdag.

Spania

I Spania advarer helsearbeidere om at sykehusene mangler kapasitet til å behandle alvorlig coronasyke pasienter, melder nyhetsbyrået AFP.

Fredag ble det også innført delvis nedstenging, som påvirker rundt 13 prosent av innbyggerne i hovedstadsregionen.

Smittespredningen i Madrid-regionen er rundt seks ganger høyere enn i resten av landet. Militære telt er satt opp ved et militærsykehus i Madrid der coronapasienter skal få behandling. Målet er å avlaste byens sykehus, opplyser nyhetsbyrået AP.

Verst i Spania

Spania har for tiden den alvorligste smittespredningen i EU/EØS, med 292 nye smittede per 100.000 innbyggere siste to uker.

Det tilsvarende tallet for Frankrike er 172, Danmark 69, Storbritannia 62 og Island 22.

Norge og Sverige har påvist henholdsvis 27 og 30 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

