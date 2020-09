Rohingya-flyktninger forteller om tortur på skrekkskip

Kamerun Nahar forteller at hun etter en stund mistet tellingen på hvor mange døde som ble kastet over bord. Nahar er blant de flere hundre rohingyaene som nå forteller om hva de opplevde da de i mars la ut på reisen fra Bangladesh.

Hun sier mødre og barn mistet livet da sykdom spredte seg på skipet.

– Lidelsene var forferdelige. Mannskapet torturerte oss, de slo og kuttet oss, forteller en mannlig overlevende til nyhetsbyrået AFP.

– Vi ble fortalt at vi ville nå Malaysia innen sju til åtte dager. I stedet fløt vi rundt på havet i månedsvis, forteller han.

7. september ankom de den indonesiske Aceh-provinsen.

Krevde løsepenger

Mange av rohingyaene hadde betalt inntil 2.400 dollar, over 20.000 kroner, for en plass på skipet. Men i et forsøk på å presse familie og venner for mer penger, ble mange i månedsvis holdt som gisler på det åpne havet i Sørøst-Asia.

– Menneskesmuglerne skal ha krevd så mye som 5.000 ringgit, over 10.000 kroner, melder Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) i Jakarta i en rapport.

Ifølge rapporten brukte smuglerne mindre båter for å frakte mat og vann om bord på skipet. Overlevende forteller at de av og til kun fikk en neve ris og et glass vann om dagen.

De som har ankommet Indonesia, har trolig familie som har betalt løsepengene. Flere av kvinnene på skipet skal ha blitt giftet bort til menn i Malaysia, som antas å ha finansiert reisen.

Flere hundre døde

Ifølge de siste skildringene fra overlevende kan så mange som 100 personer ha mistet livet. Det nøyaktige tallet er ukjent, men stemmer med beregninger fra FNs høykommissær for flyktninger UNHCR. De antar at hundrevis av rohingyaer i år kan ha dødd til havs.

Den muslimske rohingya-befolkningen har de siste årene levd i overfylte flyktningleirer i Bangladesh. Siden 2016 har hundretusenvis flyktet fra Myanmar, der de har vært utsatt for systematisk vold og undertrykkelse fra landets sikkerhetsstyrker og den buddhistiske majoritetsbefolkningen.

De siste årene har mange forsøkt å ta seg til land med en muslimsk majoritet, som Malaysia og Indonesia.

– Vi hadde det vondt i Myanmar og kunne ikke finne noen som helst fred, sier Mahmud Syakir, som reiste fra flyktningleiren i Bangladesh i et forsøk på å gjenforenes med søsteren sin i Malaysia.

– Jeg er fattig og foreldreløs. Jeg har kun én søster, men hun har jeg ingen mulighet å nå fram til, sier han.