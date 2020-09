Ny tropisk storm truer USAs golfkyst

Sally styrket seg fra et tropisk lavtrykk sørøst for Florida og kom lørdag inn i Mexicogolfen. Aldri før har årets 18. tropiske storm kommet tidligere. Den forrige rekorden var fra 2006, da den tropiske stormen Stan dannet seg 2. oktober.

USAs nasjonale orkansenter opplyser at et orkanvarsel er utstedt for New Orleans, og meteorologene sier at det er fare for liv når Sally trolig styrker seg til orkan og bringer med seg kraftig nedbør, vind og stormflo fra mandag av.

Lørdag ettermiddag lokal tid var det allerede sterk vind og kraftig regn i sørlige deler av Florida på grunn av den tropiske stormen, som da var om lag 45 kilometer sørøst for byen Naples og på vei vestover.

Minst 14 personer døde da orkanen Laura feide inn over Louisiana for litt over to uker siden.

Ute i Atlanterhavet har uværet Paulette styrket seg til orkan og er ventet å treffe Bermuda med stormflo, flom og sterk vind mandag.