Bedre vær letter slukningsarbeidet på USAs brannrammede vestkyst

I Oregon og California bidro lavere temperaturer og fuktigere luft til å dempe flammene noe. Brannene har allerede svidd av tusenvis av bygninger og 40.000 har måttet flykte fra hjemmene sine i Oregon alene.

Brannene i Oregon herjer i områder som til sammen utgjør over 400.000 hektar. Guvernør Kate Brown sa før helgen at mange ikke er gjort rede for og at delstaten forbereder seg på at det kan ble mange ofre for de enorme skogbrannene.

Lørdag fant redningsarbeidere ytterligere tre flere døde i et utbrent område nord i California. Dermed har minst 20 mennesker omkommet i brannene i september, de fleste i Oregon og Nord-California, ifølge myndighetene.

Sheriffen Kory Honea i Butte County sier 13 person fortsatt ikke er gjort rede for i skogbrannen som har fått navnet Bear Fire, en av flere branner som regnes som del av North Complex Fire.

Bedre kontroll i California

I California bidro værendringen til at brannmannskapene fikk bedre kontroll på alle brannene, opplyser brannetaten i delstaten.

Brannene i California har et omfang som savner sidestykke og har svidd av et 1,3 millioner dekar stort område. En av dem, som har fått navnet August Complex fire , er større enn noen annen kjent brann i Californias historie. Den startet som nærmere 40 ulike mindre branner og dekker nå et over 350.000 hektar stort område.

Brannene har oppstått og blitt forsterket av kraftig vind, hetebølge, lynnedslag og langvarig tørke, som både eksperter og de to guvernørene understreker er knyttet til klimaendringer. Mange år med dårlig vedlikehold av skogsområdene har også bidratt til tettere skog, som igjen fører til større branner.

Facebook fjerner falsk info

Ulike innlegg på sosiale medier har hevdet at den antifascistiske bevegelsen Antifa og den høyreekstreme gruppen Proud Boys startet brannene. Nå fjerner Facebook innlegg som inneholder falsk informasjon.

– Vi fjerner falske påstander om at skogbrannene i Oregon ble startet av visse grupper, skriver kommunikasjonssjef i selskapet Andy Stone på Twitter.

FBI gikk fredag ut mot påstandene om at ekstremister var årsaken til brannen, og det føderale politiet sa slik desinformasjon hindret arbeidet med å få kontroll på skogbrannene.

– Dette er basert på bekreftelse fra politiet om at disse ryktene tvinger lokalt politi og brannvesen til å flytte ressurser bort fra brannbekjemping og beskyttelse av innbyggere, sier Stone om Facebooks avgjørelse.

Trump til California

President Donald Trump reiser mandag til California for å se på skadene etter de store skogbrannene som herjer delstaten.

Presidenten skal få en orientering om skogbrannene, opplyser Det hvite hus lørdag.

Voldsomme skogbranner herjer langs vestkysten av USA, både i California og i delstatene Oregon og Washington, der nærmere 10.000 hektar skog og mark rammet av skogbranner.