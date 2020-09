Fjerning av restriksjoner åpner for rask opptur i fransk økonomi

Etter at bruttonasjonalprodukt falt med 13,8 prosent i forrige kvartal, ligger det altså an til en solid opptur, ifølge Insee. Veksten blir likevel ikke så kraftig som ventet, og statistikkbyrået står fast ved sin prognose om at økonomien vil krympe med 9 prosent når man ser hele året under ett.

Færre koronarestriksjoner «har gjort det mulig med forholdsvis rask innhenting i deler av økonomien», heter det i prognosen. Luftfart, kultur og underholdning går derimot fortsatt på lavbluss.

Insee påpeker samtidig at etterspørselen kan forbli svekket over tid på grunn av lavere forbruk og mindre tiltro til økonomien blant folk. Derfor venter de en «mindre hurtig» innhenting fram mot nyttår.