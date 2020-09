Trump stiller seg bak Tysklands påstand om at Navalnyj ble forgiftet

Trump sier at han ikke har sett direkte bevis selv på at russiske myndigheter skal ha vært involvert i den antatte forgiftningen av Navalnyj, men at han ikke har grunnlag for å tvile på den tyske vurderingen.

Tyske myndigheter har opplyst at prøver viser at Navalnyj ble forgiftet med nervegiften novitsjok.

– Basert på det som Tyskland sier, ser det ut til å være slik. Jeg kommer til å bli svært sint hvis det stemmer, sa Trump på en pressekonferanse i Det hvite hus fredag.

Trump sier den antatte forgiftningen av Navalnyj er grusom.

Navalnyj ligger i koma på et sykehus i Berlin etter at han ble plutselig syk på et fly i Sibir 20. august.

Trump sa fredag at han regner med å motta snarlig dokumentasjon om saken og at USA på grunnlag av det vil ta en beslutning om veien videre.

Trump sa at han forstår ønsket om å iverksette grep mot Russland, men understreket også at han har et godt forhold til president Vladimir Putin.

Den russiske stat har avvist anklager om å være involvert i saken.