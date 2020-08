13 bekreftet smittet på norskeid skip

– En av de ansatte kjente på et ubehag fredag, og han ble testet på lørdag. Et par dager etterpå rapporterte fire personer til at de følte et ubehag. Da valgte vi å teste alle. Da fikk resultatene, så viste det seg at 13 var positive. Noen blant besetningen hadde i tillegg trace av covid-19, så disse vil retestes, sier daglig leder Idar Hillersøy i Altera Infrastructure til TV 2.

Selskapet eier det coronarammede skipet Amundsen Spirit, som nå ligger like utenfor Gdansk. Der vil skipet ligge i karantene i 14 dager.

Åtte nordmenn er om bord. To av disse har testet positivt. Den resterende besetningen er hovedsakelig fra Filippinene, men også fra Polen og Skandinavia.