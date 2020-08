Nobelprisvinner Aleksijevitsj ber Lukasjenko gå

I et intervju med Radio Liberty/Radio Free Europe fordømmer den hviterussiske nobelprisvinneren politivolden i hjemlandet, og hun uttrykker sjokk over behandlingen demonstrantene har fått av opprørspolitiet.

Hun ber Lukasjenko gå av for å unngå borgerkrig i landet.

– Du vil bare ha makt og ditt begjær vil ende blodig, sier den 72 år gamle forfatteren. Hun anklager myndighetene for å ha «erklært krig mot sitt eget folk».

Støtter opposisjonen

Aleksijevitsj har lenge kritisert Lukasjenko og sa før søndagens valg at hun ville stemme på utfordreren Svetlana Tikhanovskaja, som ble presset til å forlate landet. Tikhanovskaja har søkt tilflukt i Litauen.

– Hun var et symbol på endring og lengselen etter nytt liv. Hun gjorde det hun kunne. Jeg har ikke noe ille å si om henne, sier Aleksijevitsj.

Hun uttrykker også beundring for dem som har demonstrert mot det offisielle valgresultatet. Lukasjenko har styrt landet i over 25 år, og ifølge valgkommisjonen ble han gjenvalgt med over 80 prosent av stemmene.

– Jeg har simpelthen blitt forelsket i mitt eget folk de siste ukene, sier forfatteren.

Protestene fortsetter

Demonstrasjonene mot landets autoritære president Lukasjenko fortsatte onsdag for fjerde dag på rad. Minst 6.000 demonstranter er pågrepet og flere hundre skadd under protestene i kjølvannet av presidentvalget.

Støtten til demonstrantene ser ut til å øke, og mer enn hundre leger har fordømt volden i Minsk.

Den tidligere hviterussiske skiskytteren Darja Domratsjeva ber i et innlegg på Instagram politiet om å stoppe voldsbruken.

– Ikke la denne urettferdige grusomheten i gatene fortsette, skriver hun.