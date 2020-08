44 sivile døde i fengselscelle i Tsjad

De 44 ble funnet døde i en celle i et fengsel i N'Djamena i april. Obduksjonene viste spor av forgiftning hos noen av dem, uttalte en aktor den gang.

Men en granskingsrapport som ble lagt fram fredag av landets uavhengige kommisjon for menneskerettigheter, utelukker forgiftning.

– De døde som følge av fengslingsforholdene, heter det i rapporten, som viser til blant annet overfylt celle, varme, tørst og sult.

– Vokterne nedlot seg ikke til å hjelpe noen som var i fare under disse forholdene, til tross for rop om hjelp og opplesing av bønn natten gjennom fra klokken 20 til 6, står det i rapporten.

Representanter for Tsjads myndigheter har sagt at de døde var blant en gruppe på 58 mennesker som mistenkes for å være Boko Haram-medlemmer og som ble pågrepet under en stor militæraksjon rundt Tsjadsjøen i begynnelsen av april.

Var sivile

Men i slutten av juli opplyste Tsjads menneskerettighetskonvensjon (CTDDH) at de 44 var bønder og landsbybeboere som var blitt vilkårlig pågrepet.

Menneskerettighetskommisjonens rapport bekrefter uttalelsen fra CTDDH og opplyser at de 44 var blitt pågrepet lenge etter militæraksjonen, ikke under kamphandlingene.

Ifølge pårørende som er blitt intervjuet av kommisjonen, var flesteparten av de 44 familieoverhoder som var ute på den daglige letingen etter mat, eller på besøk hos familiemedlemmer i andre landsbyer.

Overlevende intervjuet

Kommisjonen har også intervjuet 14 overlevende. To av dem sier de var under 16 år. De tolv andre sier de var familiefedre i landsbyer rundt Tsjadsjøen. Flesteparten svarer at de ble pågrepet for brudd på regler om reiserestriksjoner som var blitt innført forut for militæraksjonen.

Den eneste maten fangene i cellen fikk, var noen få dadler, men mange av de innsatte fikk ikke noe i det hele tatt, opplyser overlevende. Noen av de fengslede begynte å få problemer og falt i bakken, andre begynte å be, mens noen ropte og banket for å tiltrekke seg vokternes oppmerksomhet.

Skal granske

Justisminister Djimet Arabi sier at han tar rapporten til etterretning og legger til at en egen gransking er igangsatt for å få svar på hvem som var ansvarlig for dødsfallene.

I april i år sa Arabi at dødsfallene kunne ha vært resultat av et kollektivt selvmord, basert på uttalelser fra aktoratet om at obduksjonene viste spor av giftige stoffer i noen av likene.