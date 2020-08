Nye demonstrasjoner i Portland

Demonstrasjonen startet bare noen timer etter at byens demokratiske ordfører Ted Wheeler hadde bedt demonstranter om å holde seg borte fra gatene. De som barrikaderte dørene til en politistasjon kvelden i forveien og prøvde å sette fyr på den, var ikke demonstranter, men kriminelle, uttalte han.

Voldelige demonstrasjoner fungerer dessuten bare som politisk drivstoff for president Donald Trump, uttalte Wheeler. Trump har forsøkt å fremstille demonstrantene som farlige anarkister som går amok i gatene.

Demonstrasjonene i Portland har vært betydelig mindre i størrelse enn da tusener møtte opp hver kveld i en to uker lang periode i forrige måned for å protestere mot at Trump hadde sendt styrker inn i byen for å beskytte en føderal rettsbygning.

Demonstrasjonene og opptøyene i Portland startet først som reaksjon på at Georg Floyd døde i politiets varetekt i Minneapolis i slutten av mai.

Siden da har politiet i Portland pågrepet over 400 demonstranter. I tillegg pågrep sikkerhetsstyrken som Trump sendte til byen, 94 mennesker under demonstrasjoner foran den føderale rettsbygningen i juli.