Mosambik-havn avviser at Beirut-skipet var på vei til dem

En stor del av havneområdet i Beirut ble jevnet med jorda tirsdag ettermiddag, da en brann fikk 2.750 tonn ammoniumnitrat til å eksplodere. 154 personer døde, 5000 ble skadd, og et viktig kornlager ble helt ødelagt.

Eksplosjonskraften er anslått til 2,2 kilotonn TNT. Til sammenligning, et av de minste kjernefysiske våpnene som er laget, MK-54, ble testet til 6 kilotonn i 1958.

Ammoniumnitratet stammer fra et skip med en nå pensjonsert russisk kaptein, som seilte innom havna i 2013. Til Associated Press oppgir han at massiv gjeld hos eieren fikk ham til å prøve å hente ekstra last i Beirut. Egentlig var skipet på vei til Beira i Mosambik.

Mannskap hoppet av



Skipet var på vei fra Georgia, men den russiske kapteinen tok kontroll over skipet i Tyrkia siden den forrige besetningen hoppet av på grunn av manglende betaling. Lasten skulle til Fábrica de Explosivos de Moçambique.

Tilleggslasten, diverse maskineri, ble altfor tungt for skipet, ifølge kapteinen. Skipet var allerede i svært dårlig forfatning. Ifølge kapteinen hadde skipet hull i skroget, og sjøvannet måtte pumpes ut kontinuerlig. Skipet og lasten ble tatt i beslag i Beirut for manglende betaling av havneavgifter.

Historiene stemmer ikke overens



Imidlertid er det ett problem med historien til kapteinen. Havna i Beira i Mosambik sier at de aldri har fått melding om at skipet skulle ankomme, ifølge AFP.

«Vi har ikke informasjon om at fartøyet MV Rhosus skulle legge til kai i Beira.»



Til det portugisiske nyhetsbyrået Lusa, opplyser visedirektøren i selskapet som forvalter havna, som har hatt stillingen siden 1998, at ingen skip med en slik last var på vei til havna.

Ifølge Lusa foreligger det heller ingen informasjon hos transportdepartementet i Mosambik.

Advokatfirmaet Baroudi & Associates, som representerer mannskapet, har opplyst om at skipet hadde tekniske problemer.

I tillegg nevner journalisten Brent Nagtegaal, som skriver for Watch Jerusalem, at havnemyndighetene i Beirut har registrert et skip ved navn «Al Mostafa», med samme last ammoniumnitrat som «MV Rhosus», 2750 tonn, samtidig. Dette er foreløpig ubekreftet av andre kilder.

Skrapjern



Kypriotiske myndigheter har avhørt den tidligere eieren, som gikk konkurs, Igor Gresjusjkin, som befinner seg i Limassol på Kypros. Skipet i seg selv var registrert i Moldova. Ifølge Daily Mail kjøpte Gresjusjkin skipet for 300.000 euro, som var 50.000 mindre enn om skipet ble solgt som skrapjern.



Dette er egnet til å reise tvil om skipet i det hele tatt var i stand til å seile hele veien til Mosambik, skriver avisen.



Dette skal også ha vært den første og eneste seilas arrangert av Gresjusjkin.